Филиал Банка КНР заплатит Минфину США $2,3 млн за нарушение уже отмененных санкций

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Британский филиал Банка Китая (Bank of China (UK) Limited) заплатит Министерству финансов США $2,3 млн за нарушение в 2014 - 2016 годах отмененного к настоящему времени санкционного режима в отношении Судана. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении американского финансового ведомства.

"Расположенный в Лондоне (Великобритания) Bank of China (UK) Limited (BOC UK) согласился перечислить $2 329 991 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности за проведение операций в явное нарушение ныне отмененного санкционного режима в отношении Судана, который запрещал прямой или косвенный экспорт в Судан любых товаров, технологий или услуг из США", - отмечается в документе.

По данным Минфина, с 4 сентября 2014 года по 24 февраля 2016 года филиал Банка Китая "экспортировал финансовые услуги из США путем проведения 111 коммерческих операций на общую сумму $40 599 184 через финансовую систему США от имени сторон в Судане". Американское ведомство подчеркивает, что филиал сам "на добровольной основе раскрыл очевидные нарушения", поэтому данный случай "не вызывает нареканий".