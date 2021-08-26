РБК: Банк России допустил блокировку четырех VPN-сервисов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Банк России допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов (Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield), которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на письмо первого замдиректора департамента Банка России Артема Сычева.

Согласно данным издания, 26 августа ЦБ разослал банкам письмо с просьбой сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах, чтобы их блокировка не затронула банки. Отмечается, что Роскомнадзор планирует "осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов", а информация от банков необходима для "исключения из политик ограничения доступа VPN-соединений", которые они используют.

Как сообщает РБК, кредитные организации должны отвечать на письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и "иными аналогичными сервисами". В ответном письме необходимо сообщить название сервисов, процесс, для которого они используются, а также IP-адреса, где они применяются, пишет издание. "Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов", - рассказал изданию представитель ЦБ.

Источник РБК в крупном банке рассказал, что банки в основном используют VPN-соединения при дистанционной работе, чтобы подключиться к внутренним системам банка, поэтому блокировка сервисов может нарушить удаленный режим работы. Исполнительный директор, начальник управления информационной безопасности "Ренессанс кредит" Дмитрий Стуров отметил, что подобные письма приходили от ЦБ и раньше, например с вопросами об использовании VyprVPN и Opera VPN, пишет издание.

17 июня сообщалось, что Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в четверг на сайте.

Отмечается, что ограничения не затронут работу российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. "В "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний", - уточнили в Роскомнадзоре. О возможности внесения в эти списки компании уведомили 14 мая 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что в случае поступления новых запросов от компаний "белые списки" будут оперативно дополнены.