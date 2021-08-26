АТОР просит отменить квоты на регулярные рейсы и запустить чартеры на курорты Египта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в оперативный штаб при правительстве России с просьбой отменить квоты на регулярную воздушную перевозку и запустить чартеры на курорты Египта. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с просьбой снять квоты на регулярную воздушную перевозку из России на курорты Египта и по возможности как можно скорее разрешить запуск чартеров. Соответствующее письмо, подписанное первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, направлено в оперативный штаб при правительстве РФ", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в АТОР, сейчас на каждый египетский курорт из Москвы разрешено по 15 рейсов в неделю, из регионов - по одному рейсу в неделю. Несмотря на то, что это больше, чем по многим другим туристическим направлениям, этого количества рейсов явно недостаточно, чтобы удовлетворить существующий потребительский спрос, полагают в ассоциации.

"Так как существенную часть стоимости турпродукта составляет перевозка, отсутствие чартерных рейсов и ограничения (квотирование) регулярной перевозки не позволит снизить стоимость турпродукта", - сообщается в письме АТОР.

В ассоциации также отметили, что более 50% разрешенной перевозки выполняется одной группой компаний, что может привести к консолидированному не очень гибкому ценообразованию. Несколько авиакомпаний, на рейсах которых формируется турпродукт нескольких крупных туроператоров, вообще не получили допуски на Хургаду и Шарм-эш-Шейх или получили их из регионов, из которых нет необходимости ставить рейсы. При этом эти перевозчики обладают необходимым ресурсом для запуска рейсов и готовы приступить к их выполнению в кратчайшие сроки.

"Учитывая изложенное, просим в преддверии высокого туристического сезона в Египте рассмотреть возможность максимального расширения допусков для всех заинтересованных авиакомпаний на осуществление регулярной воздушной перевозки на данном направлении, а также по возможности в кратчайшие сроки рассмотреть возможность допуска чартерной перевозки на курорты Египта", - говорится в письме. При этом в АТОР отмечают важность заблаговременного вынесения решения. Для реализации авиабилетов и турпродуктов после их вывода в продажу необходимо не менее двух недель, чтобы заполнить борта до объема, позволяющего совершить безубыточную перевозку, добавили в ассоциации.