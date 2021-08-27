Более 80% представителей фитнеса в РФ поддержали введение невозвратных клубных карт

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 80% представителей российской фитнес-индустрии поддержали предложение ввести невозвратные дешевые клубные карты. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) по итогам опроса представителей 340 сетей и одиночных клубов.

"АОФИ провела опрос участников отрасли для определения их отношения к инициативе по введению доступного невозвратного членства в фитнес-клубах. По результатам, 83% опрошенных выступили за принятие данной меры на правительственном уровне", - сказали в пресс-службе.

По оценкам ассоциации, введение нормы "даст возможность фитнес-операторам увеличить количество занимающихся фитнесом на 50-60% за два года и будет способствовать реализации национальных целей по увеличению количества регулярно занимающихся спортом россиян до 70% к 2030 году". Кроме того, как считают в организации, мера "даст толчок к реинжинирингу бизнес-модели фитнес-клубов - модель станет более устойчивой благодаря уходу от системы авансовых платежей и переходу на более удобную для клиентов систему помесячной оплаты".

По данным опроса, сейчас более 53% участников рынка используют смешанную модель оплаты. При этом 38,6% продолжают практиковать только модель годового членства. Помесячная система оплаты есть только в 7% клубов. В то же время участники рынка вынуждены выплачивать возвраты в достаточно большом объеме.

Большинство участников опроса отмечают, что введение невозвратных карт никак не повлияет на стоимость остальных услуг или даже позволит уменьшить их. Основным плюсом нового типа услуг для клиентов станет возможность получить более дешевую услугу без ущерба качеству и более гибко планировать свои тренировки благодаря помесячной системе оплаты, добавили в пресс-службе.

"По результатам проведенного опроса АОФИ совместно с Корпорацией МСП подготовит соответствующее предложение к рассмотрению на уровне правительства РФ. В июне 2020 года ассоциация уже поднимала данный вопрос в письме вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Теперь предложение будет иметь более весомой аргументацию виде собранных в опросе мнений участников отрасли", - уточнили в ассоциации.

Актуальность формата

Как сказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, мера показала свою эффективность на мировом рынке, где опция невозвратных карт реализована по схеме рекуррентных платежей. "Сейчас, когда фитнес-клубы находятся в процессе восстановления, такой формат как никогда актуален. Более того, мы можем опираться в процессе его внедрения на опыт других отраслей, например, в сфере авиаперевозок эта практика отлично зарекомендовала себя - у потребителя есть возможность купить более дешевый невозвратный билет или билет подороже с возможностью 50% или 100% возврата", - уточнила она.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии создана в августе 2017 года. В настоящее время в нее входят свыше 1 450 участников рынка. У организации 57 регионов присутствия и 31 представительство.