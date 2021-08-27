В порту Янпу на Хайнане установлены поощрительные премии для логистических компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Администрация зоны экономического развития Янпу свободного торгового порта южной китайской провинции Хайнань установила размеры премий для логистических компаний, которые будут выдаваться в качестве поощрений за наращивание объемов морских перевозок и открытие новых транспортных маршрутов. Об этом пишет газета "Санья жибао".

В утвержденном новом положении установлены также правила регистрации судов, грузов и новых морских транспортных маршрутов для порта Янпу. Так, для логистических компаний, которые смогут обеспечить до 12 регулярных рейсов контейнеровозов по новым международным маршрутам в год, теперь предусмотрена премия в размере 13 млн юаней (около $2 млн), которая будет выдаваться в первый год. На второй год при условии поддержания таких же показателей ее размер составит 9 млн юаней (около $1,3 млн). Для внутренних маршрутов в первый год премия составит 5,5 млн юаней ($848,7 тыс.), если компания обеспечит не менее 24 рейсов контейнеровозов по новым маршрутам. На второй год ее размер установлен в 4 млн юаней ($617,2 тыс.).

Администрация порта также объявила о премиях за стабильность в обеспечении определенного годового объема контейнерных перевозок по новым маршрутам. Максимальный ее размер составит 4 млн юаней ($617,2 тыс.) за перевозку в год до 40 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) по одному международному маршруту в порту Янпу.