Власти Москвы предложили уйти от формальных требований для креативных технопарков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Формальные требования для креативных технопарков в Москве, которые касаются, например, количества резидентов, нужно преобразовать, предоставив оценку их деятельности потребителю. Такое мнение высказал в пятницу глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин на фест-форуме "Российская креативная неделя".

"Когда появляются границы, метры, количества и все остальное, мне кажется, пропадает креатив. Знаю, что говорю против себя, но, по моему мнению, в наших креативных технопарках нужно уходить от максимального количества требований и ставить в большей степени вопрос: какую миссию должен нести кластер. А какое количество резидентов будет - 15 или 20, 30 или 40 - не имеет значения", - отметил он на дискуссии "Креативные кластеры, арт-пространства, резиденции, креативные хабы: понятия и определения, критерии эффективности".

По его словам, сейчас деятельность креативных парков измеряется по классической системе, учитывающей количество бизнесов, вклад в валовой региональный продукт и т. д. "Вопрос, мне кажется, не в классических метриках, а все-таки в том, что мы создаем и как это видит потребитель, мировой рынок. И когда мы будем говорить, что наш мультик выходит в 40 странах и имеет 30 млн просмотров - это результат. Когда мы будем говорить, что, допустим, наше арт-искусство заполонило все ярмарки мира - это результат. Такого рода метрики нужно вырабатывать", - заключил Фурсин.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, продлится в Парке Горького в Москве до воскресенья. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.