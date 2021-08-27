Лукашенко заявил, что Белоруссия выполнит все свои обязательства по экспорту калия

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что страна даже в условиях санкций выполнит свои обязательства по экспортным поставкам калийных удобрений.

"Спрос на него огромный и растет из года в год. "Беларуськалий" - один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений, производит и продает более 20% калийных удобрений. Но самое главное, я не побоюсь этого слова, поскольку глубоко погружен в производство и продажи калийных удобрений, это самый надежный партнер в мире. И мы никогда не подводили и не подведем своих партнеров", - сказал Лукашенко в ходе открытия Петриковского горно-обогатительного комбината (Гомельская область). Его слова приводит агентство БелТА.

По словам президента, даже сейчас, в условиях санкций США и стран ЕС, когда "беглые оппозиционеры эти санкции выпрашивают, Беларусь никого не подводит и обязательно выполнит все свои обязательства". "Мы, напротив, ищем новые адреса поставок, новые возможности доставки товара. В калийных удобрениях из Беларуси сегодня заинтересованы такие гиганты, как Китай, Бразилия, Индия и множество других стран, - заметил глава государства. - Мир велик. Из-за пандемии коронавируса на планете еще острее встал вопрос обеспечения продовольствием, продуктами питания, следовательно, и удобрениями".

По его словам, без удобрений никакого продовольствия быть не может. "Поэтому спрос на удобрения вообще и калийные в том числе в мире растет и будет расти. Мы готовы помогать, поэтому и строим эти гиганты", - сказал президент

Лукашенко подчеркнул, что с вводом Петриковского горно-обогатительного комплекса Белоруссия "укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке". По его словам, при создании таких "опорных точек развития государства" пользу получают и другие страны. "Рядом Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - привел пример глава государства. Он сказал, что, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества.