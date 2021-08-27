Объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области в I полугодии вырос на 26,8%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Объем инвестиций в основной капитал региона с января по июнь текущего года вырос на 26,8%. Основной рост показателей происходит благодаря высокой инвестиционной активности в сфере обрабатывающих производств. На них приходится 45,5 млрд рублей, что на 14,4% выше аналогичного периода прошлого года", - сказал Никитин.

Он уточнил, что больше всего инвестиций вкладывали в развитие производства автотранспортных средств, химические вещества и химические продукты, бумагу, резиновые и пластмассовые изделия. При этом в большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий (75% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций), и только 25% были привлеченными инвестициями.

"За последние несколько лет мы значительно улучшили показатели социального и экономического развития Нижегородской области. В частности, в этом году мы вошли в топ-10 регионов Национального инвестиционного рейтинга. За два года Нижегородская область поднялась на 51 позицию, с 57-го до 6-го места, в рейтинге качества инвестиционного климата. Но мы не останавливаемся на достигнутом, работа в этом направлении продолжается", - добавил Никитин.