"Россети" нарастили чистую прибыль в I полугодии на 40,9%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Россетей" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 г. выросла на 40,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 71,3 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за шесть месяцев увеличилась на 11,4%, до 537,5 млрд руб.

Показатель EBITDA за отчетный период возрос на 20,4%, до 176,9 млрд руб. Операционная прибыль компании выросла в 1,4 раза, до 97 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов - также в 1,4 раза, достигнув 92,51 млрд руб.

Что касается финансовых показателей за второй квартал текущего года, то в апреле - июне чистая прибыль "Россетей" увеличилась в 2,4 раза, до 30,86 млрд руб., а выручка составила 251,5 млрд руб., что на 14,4% больше, чем годом ранее.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.