В Мурманской области за год появились 66 резидентов АЗРФ с инвестициями в 88 млрд рублей

МУРМАНСК, 27 августа. /ТАСС/. За год существования Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Мурманской области появились 66 резидентов с объемом инвестиций 88 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мурманская область полностью входит в Арктическую зону России. За год у нас появились 66 резидентов, еще вчера их было 65. Это треть всех резидентов АЗРФ по всей стране. Это 88 млрд инвестиций. Почти 10 процентов уже вложены в реальные проекты", - сказал Чибис во время подведения итогов одного года работы АЗРФ в Мурманской области.

Губернатор добавил, что из 66 резидентов 55 представляют малый и средний бизнес (МСП), то есть получают налоговые преференции, инвестируя всего от 1 млн рублей. Как отметил Чибис, "все резиденты АЗРФ, которые уже зарегистрированы в Мурманской области, принесут в ближайшие 10 лет 100 млрд рублей налогов в бюджет".

Чибис также анонсировал два новых крупных проекта, которые будут зарегистрированы как резиденты АЗРФ в Мурманской области в ближайшие время. "Это строительство современного экологичного завода в Мончегорске. Инвестиции - более 150 млрд рублей. Второй проект, 60 млрд, это месторождение Федорова тундра", - пояснил Чибис.

Проекты АЗРФ в Мурманской области реализуются в сферах туризма, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, рыболовства, металлургии, транспорта и логистики, оказания услуг. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.