Финская VR Group подтвердила готовность возобновить железнодорожное сообщение с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 27 августа. /ТАСС/. Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group подтвердила готовность к возобновлению железнодорожных пассажирских перевозок между Финляндией и Россией, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ответе пресс-службы VR Group на запрос ТАСС.

"Мы действительно готовы открыть движение, однако его начало зависит от решения властей Финляндии об открытии пограничного пункта пропуска "Вайниккала". Движение может начаться только тогда, когда пункт откроется для пассажирского железнодорожного сообщения", - пояснили в пресс-службе.

Пункт пропуска пока остается закрытым в рамках принятых ранее антиковидных мер.

Ранее в пятницу официальный Telegram-канал "Российских железных дорог" (РЖД) сообщил, что VR Group и РЖД надеются на восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами.

До введения ограничительных мер между Россией и Финляндией курсировали поезда "Аллегро" (Санкт-Петербург - Хельсинки) и "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки).