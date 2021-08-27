Авиакомпания Smartavia снизит цены на полеты из Калининграда в Москву, Мурманск, Петербург

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia снизит цены на субсидируемые перелеты из Калининграда в Москву, Мурманск и Санкт-Петербург в рамках госпрограммы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"Авиакомпания Smartavia снижает цены на субсидированные авиабилеты в/из Калининграда в Москву (аэропорт Домодедово), Санкт-Петербург и Мурманск. Субсидированные билеты доступны на собственных рейсах Smartavia в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок (постановление правительства РФ от 02 марта 2018 года № 215)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По субсидируемым тарифам каждый пассажир может бесплатно провезти одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 10 кг, уточняется в сообщении пресс-службы.

Специальные тарифы доступны для граждан РФ в возрасте до 23 лет, а также для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Сочи, Череповцом, Петрозаводском, Пермью, Псковом, Архангельском, Мурманском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Тюменью, Воронежем, Белгородом, Новосибирском, Уфой, Самарой, Курском, Брянском, Кировом, Нижним Новгородом, Минском, Каиром, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 2,1 млн пассажиров.

Авиакомпания Smartavia выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов. Полетная программа выполняется на самолетах Boeing 737-700 и 800, относящихся к серии Next Generation и авиалайнерах A320neo. Аэропорты базирования: Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Аэропорт Архангельск (Архангельск).