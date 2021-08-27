Исаев заявил, что идея отказа от МРОТ говорит о недостаточном знании ее автором законов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Предложение депутата Госдумы Николая Арефьева (КПРФ) отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума подтверждает то, что депутат не до конца разбирается в вопросе. Об этом ТАСС в пятницу заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Прежде чем делать громкие заявления, господину Арефьеву надо было бы изучить те законы, которые уже приняты Госдумой. Ощущение, что депутат Арефьев не вполне разбирается в вопросах, о которых говорит", - отметил Исаев.

Он напомнил, что минимальный размер оплаты труда установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. "К сведению господина Арефьева можно сказать, что это установлено не только в Трудовом кодексе и в законе о МРОТ, но и в Конституции РФ. Поэтому его призыв равняться на прожиточный минимум является явно устаревшим", - подчеркнул Исаев.

По его словам, "Единая Россия" потратила "немало времени и сил для того, чтобы оторвать МРОТ от других платежей". Так, напомнил Исаев, Госдума второго созыва, в которой коммунисты составляли большинство, "мерила в МРОТах уголовную ответственность, штрафы, уставной капитал". "МРОТ выступал в роли просто единицы измерения. Напомню, что коммунистическая Дума оставила нам его равным 83 рублям 49 копейкам в 2000 году, что составляло на тот момент 3 доллара США в месяц", - отметил Исаев.

"Мы вели последовательную работу за то, чтобы минимальный размер оплаты труда, еще раз подчеркиваю, минимальный размер, ниже которого нельзя платить (на этом уровне можно платить только неквалифицированным работникам за легкий труд в обычных условиях), был поднят до уровня прожиточного минимума", - добавил Исаев. Он напомнил, что МРОТ привязан к медианной, то есть средней заработной плате, согласно закону о МРОТ и о прожиточном минимуме. "Этим же законом мы определили, что МРОТ в ближайшие годы будет расти выше уровня инфляции", - отметил Исаев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Так, по словам депутата, МРОТ сегодня больше вредит, чем придает пользы, его следует отвязать от всех других параметров.