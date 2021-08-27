Ростехнадзор выявил 500 нарушений промышленной безопасности на ММК

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявила 500 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности на "Магнитогорском металлургическом комбинате" (ММК), сообщило ведомство.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО "ММК" и 29 должностных лиц возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Эксплуатирующей организации выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

"Установлено, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля; представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты; отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов; отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах II группы", говорится в сообщении Ростехнадзора.

Критических нарушений при проверке на "Магнитогорском металлургическом комбинате" не выявлено, заявила компания.

"Критических нарушений при проверке не выявлено. В ходе проверки зафиксирован ряд замечаний, треть из которых были устранены еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО "ММК" оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение", - сказали ТАСС в пресс-службе сталелитейщика.

Уральское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку на 26 опасных производственных объектах ММК в период с 10 по 23 августа.