Власти Мордовии окажут помощь в трудоустройстве сотрудникам лишенного лицензии КС банка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии ставят задачу помочь в трудоустройстве сотрудникам саранского КС банка, которые могут потерять работу после отзыва у него лицензии. Об этом в пятницу рассказал в ходе прямого эфира в официальных соцсетях правительства Мордовии врио главы республики Артем Здунов.

Банк России 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского АО "КС банк".

"Самое важное, чтобы были отданы все средства, чтобы люди определились с банками, с которыми будут сотрудничать, и надо снять напряжение по выплатам ЖКХ. <...> Кроме того, сотрудники, которые там работали, через какое-то время эту работу потеряют. Одна из задач правительства - помочь этим людям найти работу в действующих банках"? - сказал Здунов.

По данным правительства Мордовии, КС банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), в соответствии с законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Выплата вкладов производится Агентством по страхованию вкладов, а в качестве банка-агента выступает "Сбербанк".

Причины отзыва лицензии

По данным Банка России, КС банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. КС банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность банка была направлена на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля, более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

В банке назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.