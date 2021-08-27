"Лукойл" нарастит добычу на проекте "Западная Курна - 2" в Ираке

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Лукойл" намерен нарастить добычу нефти на своем проекте в Ираке "Западная Курна - 2" в 2022 году с 400 тыс. до 450 тыс. баррелей в сутки, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент компании Павел Жданов.

"В следующем году планируем увеличить полку добычи с текущих 400 тыс. до 450 тыс. баррелей в сутки", - отметил он. По словам Жданова, компания во втором квартале из-за ослабления квот ОПЕК+ уже восстановила добычу на проекте.

Он также рассказал про реализацию другого проекта в Ираке - "Блока 10". Топ-менеджер подчеркнул, что компания планирует в этом году подать заявление о его коммерциализации. "Что касается "Блока 10", то геологоразведочные работы завершены. Предварительная оценка извлекаемых запасов - более 4 млрд баррелей. До конца этого года совместно с нашим партнером Inpex мы планируем подавать заявление о коммерциализации месторождения и предварительный план о его разработке будем согласовывать с иракской стороной", - уточнил Жданов.

Вице-президент раскрыл и планы компании по месторождению D33 на шельфе Балтийского моря. Полка добычи на нем составит 1,8 млн тонн нефти в год и будет достигнута в 2024 году. "Продолжительность такой полки минимум 3 года. Объем инвестиции в проект - около 110 млрд рублей", - сказал он.

В Ираке компания реализует два проекта: "Западная Курна - 2" и "Блок 10". "Западная Курна - 2" расположена на юге Ирака, в 65 км северо-западнее крупного портового города Басра, является одним из крупнейших в мире месторождений.

"Блок 10" находится на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от города Басра, недалеко от крупнейших в Ираке нефтяных месторождений Румейла и Западная Курна.