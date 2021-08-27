Бюджет Орловской области на 2021 год увеличили на 1 млрд рублей

ТАСС, 27 августа. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов на заседании в пятницу утвердили изменения в бюджет региона на 2021 год, увеличив его доходную и расходную части на 1 млрд руб. - до 43,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба облсовета.

"Необходимость изменений [параметров бюджета на 2021 год] продиктована увеличением более чем на 1 млрд руб. налоговых доходов областной казны. За счет увеличения налоговых доходов будут увеличены расходы на ряд направлений", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства направят на оплату труда работников госучреждений и организаций, субвенции на зарплаты работников общеобразовательных организаций, в том числе доплаты за классное руководство.

По итогам внесенных изменений в бюджет Орловской области доходы и расходы региональной казны в 2021 году запланированы на уровне 43,3 млрд руб. Бюджет региона остается бездефицитным, за прошедшие семь месяцев объем государственного долга сократился почти на 250 млн руб. и составляет 19,5 млрд руб.