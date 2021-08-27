Инвестиции в модернизацию крупнейшего аэропорта ЯНАО составят 11 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 11 млрд рублей инвестируют в реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

"Реконструкция аэропорта в Новом Уренгое - это один из наших значимых проектов. Общие инвестиции составляют порядка 11 млрд рублей. Капитально реконструируется взлетно-посадочная полоса, строится новый терминал, современный, полностью с чистого листа - очень активно ведется стройка. Я уверен, что, несмотря на сжатые стройки или ковид, который в прошлом году мешал идти в графике, проект реализуется", - сказал он.

Планируется, что взлетно-посадочная полоса будет введена уже в этом году, а новый терминал - в декабре 2022 года. По словам Артюхова, после реконструкции авиаузел может стать международным. "Новая полоса - это другая безопасность авиаперелетов, другие пропускные возможности всего аэропорта. А в следующем году мы получим принципиально новый аэропорт, что даст другое качество для пассажиров и совсем другие перспективы", - отметил губернатор.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Сейчас на строительной площадке нового аэровокзала завершены работы по устройству фундамента, выполнены работы по обратной засыпке, устройству фундаментных балок и железобетонных несущих колонн, ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Продолжаются работы по прокладке коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания. В проекте задействовано в среднем 300 строителей и более 30 единиц крупной строительной техники.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.