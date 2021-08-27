Доля теневого рынка ритуальных услуг в Москве сократилась на 30% за пять лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 500 организаций, предоставляющих ритуальные услуги в Москве, работают "в тени". При этом доля теневого рынка ритуальных услуг в столице за пять лет сократилась на 30%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В ГБУ "Ритуал" на постоянной основе поступают жалобы от граждан на "теневых" агентов и сомнительные организации, которых, по оценке экспертов, на рынке Москвы более 500, они занимаются различными противоправными действиями - покупают информацию об умерших, навязывают родственникам усопших дорогостоящие ритуальные услуги, оказывают на них психологическое давление, буквально заставляя подписывать договор. Часто бывает, что они устраивают драки перед дверьми, забирают паспорта. <…> Еще пять лет назад подобные схемы использовались 95% рынка, но с выходом ГБУ "Ритуал" на показатель в 30% рынка доля таких форматов сократилась пропорционально присутствию ГБУ "Ритуал", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в среднем информатор получает 25-30 тыс. рублей от "теневых" ритуальных агентов. Годовой коррупционный оборот в этом сегменте, по оценке экспертов, составляет около 2,5 млрд рублей, а общий теневой доход задействованных в этой сфере частных организаций превышает 15 млрд рублей.

"ГБУ "Ритуал", в пределах своей компетенции, ведет борьбу (в первую очередь путем инфраструктурных преобразований, цифровизации процессов и информирования) с рынком подобных агентов и частных компаний, которые часто не только не оказывают достойные услуги, а откровенно наживаются на горе людей. <…> Отличительной особенностью "теневых" компаний является то, что они пытаются придать себе визуальный официальный статус, например, в названии. Нередко агенты представляются и сотрудниками ГБУ "Ритуал", - отметили в учреждении.

Также в пресс-службе сообщили, что недавно в Москве произошел резонансный случай, когда в результате действий "теневых" агентов, которые пытались выдавать себя за официальную ритуальную службу, был утерян прах профессора МГУ. В результате мошеннической схемы вместо кремации в Хованском крематории, тело усопшего было вывезено в Нижний Новгород, после чего прах был утерян.

"Помощь в данной ситуации оказали сотрудники ГБУ "Ритуал", благодаря чему прах был найден и захоронен. Схема с кремациями в других регионах является постоянной практикой работы подобных компаний, так как позволяет действовать вне легального правового поля. ГБУ "Ритуал" - практически единственный официальный участник рынка, который никоим образом не задействован в покупке сведений об умерших. Более того, при каждом обращении граждан, пострадавших от мошеннических действий "теневых" ритуальных агентов, сотрудники ГБУ "Ритуал" стараются оказать им всестороннюю помощь", - заключили в пресс-службе.