ФАС изучит жалобу Молочного союза на высокие наценки в торговых сетях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу Молочного союза на высокие наценки в торговых сетях и изучит ее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"Указанное письмо поступило в ФАС. Информация о наценках, изложенная в нем, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования", - отметили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что сейчас в рамках антикартельных проверок ФАС осуществляет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучает причины возможного необоснованного повышения цен. "Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации", - пояснили в ФАС. Там добавили, что в случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

26 августа директор Молочного союза Людмила Маницкая заявила о том, что союз обратился в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. По ее словам, самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока, в том числе на сыр, масло, сметану. Жалобы на то, что у федеральных сетей высокие наценки, поступают в союз от производителей со всей России. Маницкая отметила, что почти все эти сети имеют иностранное происхождение.