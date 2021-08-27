В комиссии Госсовета отметили важность инвестпроектов по снижению эмиссии парниковых газов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Члены комиссии Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" на заседании в пятницу в режиме видеоконференции отметили важность поддержки инвестиционных проектов по снижению выбросов парниковых газов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил цель в следующие 30 лет довести накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России до уровня ниже европейского. "Учитывая введение углеродного регулирования, уже сегодня необходимо оценить его влияние на деятельность предприятий и на бюджеты субъектов федерации. В связи с этим особую важность приобретает стимулирование и поддержка государством инвестиционных проектов, приводящих к снижению эмиссии парниковых газов", - говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в целом обсуждались вопросы декарбонизации и стимулирования инвестиционной деятельности в отраслях промышленности. В заседании также приняли участие зампред правительства Юрий Борисов, первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, замглавы Минпромторга Михаил Иванов, замминистра энергетики Павел Сорокин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие.

"Предложения участников заседания по итогам обсуждения будут проработаны комиссией, ключевые из них лягут в основу инициатив для включения в доклад главе государства, а также для подготовки предложений по совершенствованию законодательства", - говорится в сообщении.

На заседании комиссии также состоялась торжественная церемония пуска установки по производству карбамидо-аммиачной смеси на АО "Минерально-химической компании "ЕвроХим", запуск приурочен к празднованию 20-летия предприятия.