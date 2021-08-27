Индекс Мосбиржи 27 августа вырос на 0,93%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,93%, до 3 887,38 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,8%, до 1 664,25 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:51 мск снижался на 0,85%, до 73,6 рубля, евро - на 0,47%, до 86,83 рубля.

Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию дневных торгов вырос на фоне динамики цен на нефть, котировок американских фондовых индикаторов и позитивной отчетности российских компаний, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Цены на нефть между тем уверенно подрастают, и причина не только в ослаблении USD - угроза урагана в выходные над Мексиканским заливом прибавляет котировкам уверенности, отметил заметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение, закрепившись выше сопротивлений $72 и $68 соответственно, рассказал Бахтин. Эксперт также добавил, что сегодня наблюдался резкий рост рубля на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. После заявлений Пауэлла инвесторы будут ждать конкретики по судьбе QE на заседании 22 сентября, рассказал эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста сегодня находились бумаги "Мечел" (+17,49% и +3,26%) на фоне публикации отчетности по МСФО за первое полугодие. Позитивная отчетность за первое полугодие также поддержала акции "Лукойла" (+1,4). "Россети" нарастили чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 40,9%, до 71,3 млрд рублей, вследствие этого акции компании выросли на 2.21%.

В аутсайдерах дня оказались бумаги TCS Group (-2,07%), АФК "Система" (-1,16%), "Татнефти" (-1,01%), МТС (-0,59%).

Прогнозы экспертов

В понедельник торги могут пройти в умеренном позитиве, особенно если нефть продолжит восходящее движение. Впрочем, близость встречи ОПЕК+ и вирусные проблемы могут сдерживать удорожание "черного золота", считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций". Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3 830-3 920 пунктов, 73,35-74,20 рублей и 86,50-87,15 рублей.