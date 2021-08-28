Хайнань первым из регионов Китая перешел к новой системе трансграничной торговли услугами

ХАЙКОУ /Китай/, 28 августа. /ТАСС/. Провинция Хайнань опубликовала список ограничений в области трансграничной торговли услугами и стала первым регионом КНР, перешедшим к новой, более открытой системе взаимодействия с иностранными компаниями в соответствующей сфере вместо прежнего механизма "исключений из недозволенного". Об этом сообщила администрация региона.

Согласно распространенному заявлению, утвержденный правительством список ограничений касается 11 направлений международного экономического сотрудничества и включает 70 мер контроля. Во всех случаях торговли услугами, не указанных в данном документе, зарубежные предприятия будут осуществлять на Хайнане коммерческую деятельность абсолютно по тем же правилам, что и китайские компании. Таким образом, провинция заметно усилила прозрачность формата делового взаимодействия с другими странами, повысив уровень доверия инвесторов.

"Это важный шаг по усилению открытости китайской системы [международной торговли] высокого уровня, он имеет большое значение для интенсивного развития Хайнаньского порта свободной торговли", - прокомментировало нововведение Министерство коммерции Китая.

Как уточнили местные власти, указанные меры "предусматривают достаточно эффективный контроль над региональными и системными рисками". Предполагается, что модифицированная система позволит существенно повысить конкурентоспособность самой южной китайской провинции на международном рынке.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.