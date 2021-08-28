В "Артеке" запустят мобильное приложение для непрерывного образования воспитанников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дирекция детского лагеря "Артек" планирует в 2023 году запустить мобильное приложение для сопровождения и непрерывного образования своих воспитанников. Об этом сообщил ТАСС директор лагеря Константин Федоренко в кулуарах Российской креативной недели.

"Большой командой работаем над созданием этого уникального продукта [мобильного приложения], который будет являться не только инструментом для входа в "Артек", но и использоваться в период нахождения в "Артеке" и в дальнейшем - "Артек" и дальше продолжает работать со своими выпускниками, со своими артековцами. <…> Я надеюсь, что к 2023 году оно будет уже. <…> Мы планируем, что через это приложение мы будем реализовывать в дальнейшем непрерывные образовательные траектории наших артековцев", - сообщил он.

Как отметил Федоренко, с помощью мобильного приложения дети смогут подавать заявки на путевки в лагерь, а находясь на территории "Артека", получать необходимую информацию. Помимо этого, для артековцев в приложении будут доступны методические рекомендации, мастер-классы, уроки и другие образовательные продукты.

В течение 2022 года приложение будет проходить апробацию среди воспитанников "Артека". Полученная обратная связь позволит сделать его более качественным и удобным в использовании, добавил директор лагеря.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.

О Российской креативной неделе

Фест-форум "Российская креативная неделя" проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.