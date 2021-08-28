Фабрику по производству одежды построят в ОЭЗ "Алга" в Башкирии в 2022 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Швейную фабрику по созданию спортивной и повседневной одежды построят в Республике Башкортостан в 2022 году в особой экономической зоне "Алга". Об этом ТАСС сообщила основатель бренда Анастасия Задорина.

"Фабрика ZA Sport будет расположена в городе Ишимбай в особой экономической зоне "Алга", под застройку отведен участок площадью 1,17 га. Открытие фабрики позволит нам <...> создать передовой центр компетенций, где будет осуществляться разработка дизайна, конструирование, тестирование продукции. <...> Ввод фабрики в эксплуатацию запланирован на конец III квартала 2022 года, запуск производства - на конец 2022 года, а выход на проектную мощность - к середине 2023 года", - сообщила она.

По словам Задориной, на фабрике планируется создать более 300 рабочих мест. Работы по проектированию предприятия завершили на 95% - подготовили дороги, свайные поля, завершаются фундаментные работы. Осенью строители приступят к возведению металло-каркасных конструкций здания.

"Для строительства фабрики нет необходимости прибегать к использованию средств федерального или регионального бюджетов, строительство осуществляется собственными силами, в том числе с привлечением проектного финансирования", - отметила она.

ZA Sport является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России с 2017 года. Компания подготовила форму для российских спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане.