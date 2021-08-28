Энергоблок №3 Ленинградской АЭС вывели на полную мощность после ремонта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Энергоблок №3 Ленинградской АЭС 28 августа заработал на полную мощность, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"28 августа 2021 г. энергоблок №3 Ленинградской АЭС <…> после проведения планово-предупредительного ремонта выведен на 100% мощности", - говорится в сообщении.

Третий блок станции остановили на 90-дневный ремонт 13 июня, однако работы удалось завершить на 10 суток раньше намеченного срока. Ремонт коснулся непосредственно реактора станции. Там провели работы по управлению ресурсными характеристиками на 145 ячейках топливных каналов и на двух ячейках рабочих каналов системы управления и защиты - технологической системе реактора, представляющей собой совокупность устройств для контроля интенсивности цепной реакции, управления ею и аварийного гашения. Впервые опробовали технологию управления ресурсными характеристиками графитовых колонн рабочих каналов системы управления и защиты. На турбинах станции провели капитальный ремонт четырех цилиндров низкого давления, одного цилиндра высокого давления, генераторов, заменнили стержни системы.

На Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3, 4, 5 и 6, которые несут суммарную нагрузку в 4250 МВт. Блоки №1 и 2 остановили для вывода из эксплуатации. "Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений", - отмечается в сообщении пресс-службы Росэнергоатома.