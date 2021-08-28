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Родители смогут принять участие в подготовке проектных решений по капремонту школ в России

В 2022 году планируется отремонтировать порядка 1,5 тыс. школьных зданий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Школьники и их родители смогут принять участие в подготовке проектных решений по капитальному ремонту российских школ. Об этом в субботу сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Со следующего года начнется большая программа по капитальному ремонту школьных зданий. Тоже об этом очень многие родители говорили, учителя. Мы в следующем году отремонтируем порядка 1,5 тыс. школьных зданий. В целом 7,3 тыс. школьных зданий пройдут капительный ремонт, это фактически будут новые пространства. Мы очень надеемся, что родители вместе со своим детьми, с учениками, примут участие в подготовке проектных решений, какой должна быть обновленная школа", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

В рамках собрания министр также отметил, что на сегодняшний день все школы готовы к приему 17 млн школьников. "1 сентября, День знаний, пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников", - сказал он.

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