В Подмосковье на фестивале "Сыр Пир Мир" за два дня реализовали 45 т молочной продукции

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фермеры в Подмосковье в рамках фестиваля "Сыр Пир Мир" за два дня продали 45 т молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Московской области.

"Фермеры на фестивале "Сыр Пир Мир" продали 45 т молочной продукции за 26-27 августа, в том числе восемь т продукции из Московской области. При этом было также реализовано 3 тыс. бутылок винной продукции", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2021 году на фестивале присутствуют 400 участников, из них около 170 производителей молочной продукции и порядка 18 виноделов.

Всего в 2021 году поступило более 800 заявок на участие в сырном фестивале, но число мест ограничено, поэтому при отборе участников сделали акцент на поддержку малого бизнеса и новых фермерских производств и соблюдение контроля качества при производстве.

"Фестиваль проходит в деревне Дубровское при поддержке правительства Московской области. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих", - напоминается в материале.