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Пандемия COVID-19

Украина разорвет контракт с Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса

Глава Минздрава страны Виктор Ляшко заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, она "спокойно закрывает национальную потребность в них"

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины разорвет контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от COVID-19 из Индии. Об этом в субботу сообщил с журналистами глава ведомства Виктор Ляшко.

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"Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", - сказал он и добавил, что Украина давала предоплату по вакцинам, проинформировало издание "Лига.нет".

По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. "Я несколько раз встречался онлайн с ними [представителями Serum Institute], приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил", - сказал Ляшко.

Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна "спокойно закрывает национальную потребность в них".

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