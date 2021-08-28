Эксперты: для роста креативного сектора нужна совместная поддержка банков и госструктур

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Только совместная поддержка со стороны банков и госструктур, объединение всех возможных источников финансирования и закрепление понятия креативного предпринимательства на государственном уровне дадут толчок развитию креативного сектора в России. К такому выводу пришли эксперты, выступившие в субботу на деловой сессии "Утро с фондами" в рамках Российской креативной недели в Москве, сообщила пресс-служба РСПП.

"Важно сформировать финансовую инфраструктуру для креативных индустрий. В нее обязательно должны входить институты стартового финансирования, которые уже запущены государством, однако дальше должны подключаться венчурные фонды и банковские институты. Только на выдаче государственных средств, без выстраивания последовательной цепочки кастомизированных финансовых продуктов для разных стадий развития креативных проектов, от стартапа до действующего бизнеса и затем индустриального лидера, мы точно не вырастим отечественных "креативных единорогов", - цитирует пресс-служба главу комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского.

По мнению эксперта, с точки зрения инфраструктуры креативным индустриям не хватает формализации в виде перечня приоритетных индустрий и налоговых льгот. "Также важно закрепить понятие креативного предпринимательства на государственном уровне. Для этого уже сделан первый шаг - на общественное обсуждение вынесен законопроект Министерства культуры России, в процессе согласования ведомствами находится перечень приоритетных креативных индустрий", - добавил Кричевский.

По словам вице-президента РСПП, главы комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина, есть проблема с восприятием банками идеи финансирования креативной индустрии, продуктом которой является нематериальный актив - интеллектуальная собственность.

"Так рассуждают банки: они не могут оценить IP, потому что у них нет стандартов оценки таких активов и уж тем более не выработана устойчивая практика выдачи кредитов под залог такого типа. Но по большому счету один из ключевых факторов успеха - объединение всех возможных источников финансирования", - сказал Вдовин, которого цитирует пресс-служба РСПП.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что толчок развитию креативной экономики могут дать в том числе муниципальные учреждения, а также сами креативные предприниматели и даже самозанятые. "На примере индустрии кино мы видим, что на любом диверсифицированном рынке есть место как холдингам, так и фрилансерам. То же самое должно произойти и в других индустриях. Для этого сами предприниматели должны четко определить свои потребности и вместе с государством сформулировать правила взаимодействия - только в таком случае многочисленные меры поддержки в виде грантов, субсидий, особых налоговых режимов и конкурсов окажутся эффективны", - считает эксперт.