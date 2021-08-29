В Ростовской области рассчитывают превысить уровень добычи угля 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Объем добычи угля в Ростовской области по итогам 2021 года может составить 5,8 млн т, что больше уровня добычи 2020 года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"За семь месяцев 2021 года угольными компаниями области добыто почти 4,3 млн т угля, что составило 146% к объему добычи за аналогичный период 2020 года (2,9 млн т). Положительная динамика в отрасли сохраняется благодаря стабильной работе шахт и позволяет с уверенностью говорить о перспективах увеличения объемов добычи угля в Ростовской области по итогам года до 5,8 млн т", - сказал Сорокин.

В 2020 году шахты Ростовской области добыли 5,5 млн т угля, показав рост добычи по отношению к 2019 году на 2,7%.

В регионе продолжается строительство шахты "Садкинская-Восточная" в Усть-Донецком районе, напомнил замгубернатора. Общий объем инвестиций составляет около 9,9 млрд рублей. "Южная угольная компания", которая реализует проект, также осуществляет разработку проекта строительства шахты "Садкинская-Северная" в Красносулинском районе области.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление энергетического и индустриального потенциала страны. Глава государства также подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии российских регионов.

День шахтера учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.