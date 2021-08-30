Технопарк "Русский" покажет на ВЭФ автономный катер и технологию подъема затонувших судов

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Технопарк "Русский", работающий на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проекты легкой и недорогой инвалидной коляски из композитных материалов, безэкипажного катера и универсальную технологию подъема затонувших судов. Об этом сообщил ТАСС директор технопарка Дмитрий Боровиков.

Стартапы будут представлены на стенде Приморского края на выставке "Улица Дальнего Востока". Технопарк презентует проекты победителей программы поддержки стартапов, которая проводится совместно правительством края, ДВФУ, центром "Мой бизнес" и технопарком.

"Мы представляем проект нашего резидента, который делает проект карбоновой инвалидной коляски из композитных материалов для активных людей. Это очень важный проект, потому что он позволяет людям с ограниченными возможностями передвигаться без сопровождения, эту коляску можно без посторонней помощи сложить в автомобиль. Аналоги стоят очень дорого, а данная коляска будет доступной. Также будет представлен морской катер от Центра развития робототехники, робот "Адам", который поможет детям учиться робототехнике, программировать, управлять роботами", - рассказал собеседник.

Он отметил, что эту разработку уже получил кванториум Приморья. Кроме того, на стенде будет представлен проект "Атлантис" - дешевая технология подъема со дна затонувших кораблей. Она позволит унифицировать этот процесс и с помощью автоматизированного подводного аппарата вне зависимости от природных условий поднимать затонувшие суда.

Боровиков рассказал, что проект Центра развития робототехники MiddleUSV - это образовательный комплекс безэкипажного судна. Оно является упрощенной и доступной финансово платформой для кружковых, среднеобразовательных и профильных высших учебных заведений. Судно может помочь школьникам и студентам освоить основные принципы программирования и управления безэкипажными судами и работу с водными робототехническими системами.

Техногостиная и встреча с резидентами

Проекты студентов, будущих резидентов, технопарк "Русский" презентует в рамках техногостиной "Инвестиции в Дальний Восток: Технологии. Образование. Наука".

"Также у нас будет большой митап, мы проводим встречу всех наших партнеров и резидентов, членов попечительского совета и совета технопарка совместно с Инновационным научно-технологическим центром (ИНТЦ), где будем фиксировать и представлять публично, во-первых, историю технопарка за четыре года, во-вторых, то, как мы с момента появления ИНТЦ существуем сейчас и будем существовать дальше. Кроме этого, достаточно много резидентов участвуют в деловой программе форума", - добавил Боровиков.

Технопарк "Русский" открыт на площадке ДВФУ совместно с фондом "Сколково" во время третьего ВЭФ в сентябре 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. В феврале 2020 года технопарк получил статус регионального оператора фонда "Сколково".

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.