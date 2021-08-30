{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВТБ предупредил о перебоях в работе "ВТБ онлайн"

В кредитной организации сообщили, что специалисты работают над устранением проблемы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В работе "ВТБ онлайн" наблюдаются некоторые проблемы, специалисты банка работают над оперативным решением вопроса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Подтверждаем текущие ограничения в работе "ВТБ онлайн". Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы", - сказали в пресс-службе.

В банке также отметили, что приносят извинения за доставленные неудобства.

Согласно сервису Downdetector, отслеживающему работу популярных интернет-ресурсов, большинство пожаловавшихся клиентов банка столкнулись со сложностями при входе в систему "ВТБ онлайн".

Теги
Россия
"Лаборатория Касперского" нашла в Google Play новые фейковые приложения с соцвыплатами
Злоумышленники предлагают компенсации в размере от 12 тыс. до 300 тыс. рублей, при этом просят комиссию в среднем порядка 300 рублей
Читать полностью