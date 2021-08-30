Челябинский тракторный завод запустил производство грузовых контейнеров

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод, специализирующийся на выпуске бульдозеров, выйдет на новый для себя рынок производства грузовых контейнеров. К 2025 году завод станет одним из крупных производителей этой продукции, выпуская до 10 тыс. контейнеров ежегодно, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Анастасия Магнитова.

Руководство предприятия, наладив производство морских контейнеров, рассчитывает получить новых крупных клиентов, оценивая объем рынка контейнеров в 2021 году в 1 тыс. штук.

"Мы диверсифицируем производство, запущена соответствующая программа. Это очень ответственная и важная задача, решение которой позволяет повышать устойчивость предприятия, прибыльность его работы. Принято решение, что к 2025 году ООО "ЧТЗ-Уралтрак" выйдет на мощность выпуска до 10 тыс. разных типов контейнеров в год", - сказала собеседница агентства.

По словам Магнитовой, на предприятии организовали специальную производственную линию, персонал прошел необходимое обучение. Уже разработали и освоили выпуск продукции. Сегодня завершается работа по получению свидетельства о соответствии требованиям Российского морского регистра судоходства.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики и другую технику, а также дизельные двигатели и запчасти к ним.