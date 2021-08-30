Росрыболовство и ФАС работают над недопущением повышения цен на икру

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводят работу по недопущению искусственного повышения цен на икру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"Федеральное агентство по рыболовству проводит совместную работу с Федеральной антимонопольной службой по недопущению искусственного повышения цен на рынке", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что стоимость красной икры в рознице зависит от действий по всей цепочке участников рынка.

"Как показывает опыт прошлых лет, периодически предпринимаются попытки спекуляций на новостной повестке с целью повышения цен на популярный продукт. В данный момент можно наблюдать искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины - 2021", - считают в Росрыболовстве. При этом в ведомстве отметили, что, принимая во внимание объемы добычи тихоокеанских лососей (к 24 августа вылов достиг 474,3 тыс. тонн, что на 14,4% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и более чем в два раза больше уровня 2020 года), ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита данной продукции.

Там напомнили, что вылов тихоокеанских лососей перед началом путины оценивался в 459,3 тыс. тонн. Исходя из этих расчетов прогнозный объем производства красной икры тихоокеанских лососей составлял примерно 18-20 тыс. тонн. "Сейчас уже можно уверенно говорить, что этот объем будет значительно выше. При этом средний объем потребления красной икры на российском рынке составляет примерно 12-16 тыс. тонн в год", - заключили в Росрыболовстве.

30 августа газета "Коммерсантъ" написала о том, что резкое увеличение в этом году вылова лососевых скорее всего не приведет к ожидаемому удешевлению красной икры. Наоборот, текущие оптовые цены в 3-3,3 тыс. рублей за 1 кг уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии и сложностей с логистикой.