В Подмосковье на фестивале "Сыр. Пир. Мир" реализовали 130 тонн молочной продукции и сыра

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Фермеры продали 130 тонн молочной продукции и сыра на Всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир", который прошел в подмосковной Истре с 26 по 29 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

"На Всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир" продали 130 тонн молочной продукции и сыра, из них 50 тонн в субботу и 35 тонн - в воскресенье", - говорится в сообщении.

Также на фестивале реализовали 28 тонн мясной и колбасной продукции, 11 тонн меда и 15,5 тыс. бутылок вина.

Всероссийский сырный фестиваль в Истре за четыре дня посетили 200 тыс. человек.

Фестиваль "Сыр. Пир. Мир" проходил при поддержке правительства Московской области в рамках проекта "Лето в Подмосковье" в деревне Дубровское городского округа Истра с 26 по 29 августа. Сырный фестиваль собрал около 400 участников из 54 регионов России. Свою продукцию представили фермеры-сыроделы, виноделы, пивовары, а также мастера-ремесленники.