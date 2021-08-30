Томский производитель товарной черной икры отложит начало поставок на рынок до 2024 года

ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Томский научно-производственный рыбоводный комплекс - первая в Томской области компания, которая открыла линию по производству ценных пород рыбы и черной икры - откладывает на 2023-2024 годы начало поставок на внутренние и зарубежные рынки. Сейчас икра идет на зарыбление осетровыми водоемов, пострадавших от действий компаний, сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор Томского научно-производственного рыбоводного комплекса Глеб Кинев.

Первая в регионе линия замкнутого типа, которая позволит круглогодично выращивать до 35 тонн ценных видов рыбы и получать черную икру, открылась в Томске в 2020 году. Планировалось, что в 2021 году будет выращена первая партия стерляди для продажи в Томской области, а также первые 50 кг товарной черной икры. К 2025 году линия должна была заработать на полную мощность для производства до 200 килограмм пищевой икры в год, которая бы шла на рынок Томской области, а также на экспорт, в частности, в Китай.

"(Выход на рынок) у нас сдвинулся на 2023-2024 года. Выход на полную мощность также на пару лет. Скорее всего с 2024 года будем сертифицироваться и в международной системе, часть объемов предлагать на экспорт. Основной потребитель - Китай, Тихоокеанский регион", - сказал Кинев.

Он пояснил, что сейчас на икру и мальков огромный спрос у крупных компаний, которые должны компенсировать экологический ущерб и зарыблять водоемы. Если раньше для этого использовались сиговые породы рыб (нельма и муксун), то с 2021 года томские компании переключились на осетровые, ценные породы. Чтобы удовлетворить интересы заказчиков, комплекс откладывает производство и выход на рынок пищевой черной икры.

Как ранее пояснял вице-губернатор Андрей Кнорр, до открытия линии осетровых в Томской области в промышленных масштабах не добывали, а усилия компаний, занимающихся разведением ценных пород рыб, были направлены на восстановление их популяции в реках региона. Кроме того, в Томской области сейчас официально не получают икру из осетровых - вылов этих пород рыб строго запрещен в период нереста.