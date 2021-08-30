Грузовой причал для Сырадасайского месторождения на Таймыре начнут строить в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Строительство грузового причала, одного из основных объектов для освоения Сырадасайского месторождения, начнется в 2022 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на генерального директора ООО "Северная звезда" (реализует проект) Сталбека Мишакова.

Проект строительства угольного комплекса на одном из крупнейших в мире Сырадасайском месторождении вошел в число инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных правительством РФ. Он также включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и имеет статус регионального инвестиционного проекта. Сейчас началась отсыпка дамбы для строительства морского порта "Енисей", через который планируется вывозить уголь с Сырадасайского месторождения.

"Планируем приступить к строительству грузового причала в начале следующего года. До этого основные работы по дамбе будут завершены. Морской порт "Енисей", в состав которого входят грузовой и вспомогательный причалы, береговая зона и соединительная дамба, где будет установлена конвейерная линия и судопогрузочная машина, является одним из важнейших объектов нашего проекта. Это будет, по сути, новый опорный пункт на Северном морском пути, который обеспечит дополнительную грузовую базу в размере 7 млн тонн в год с 2026 года", - процитировали в пресс-службе Мишакова.

Площадь территории морского порта составит 20 га. Длина грузового причала составит порядка 300 м. После проведения дноуглубительных работ он сможет принимать суда грузоподъемностью более 100 тыс. тонн.

Сейчас на Сырадасайском месторождении угля завершается строительство первого этапа автомобильной дороги от морского порта "Енисей" до будущей обогатительной фабрики и угольного разреза. Ввод дороги в эксплуатацию позволит обеспечить доставку из порта материалов и оборудования, необходимых для строительства обогатительной фабрики.

Ранее сообщалось, что проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома. Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей.