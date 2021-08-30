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Доходы бюджета Калужской области выросли на 22% за шесть месяцев

Расходы бюджета региона в первом полугодии превысили 32,5 мдрд рублей

ТАСС, 30 августа. Свыше 35,8 млрд рублей составила сумма доходов бюджета Калужской области за шесть месяцев 2021 года, что на 6,3 млрд рублей, или 22%, больше, чем было в аналогичный период 2020 года. Это связано с ростом налоговых поступлений, в том числе налогов на прибыль и имущество организаций, налога на доходы физических лиц, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Доходы регионального бюджета составили 35,809 млрд рублей, что на 6,375 млрд рублей, или на 22%, больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост сложился из налога на прибыль организаций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Расходы бюджета региона в первом полугодии превысили 32,5 мдрд рублей, большую часть которых - 27,3 млрд рублей - направили на финансирование социальных программ и программ, которые входят в состав национальных проектов. Так, на сферу образования выделили свыше 8,2 млрд рублей, на развитие системы здравоохранения - около 6,7 млрд рублей, более 1,2 млрд рублей - на лекарственное обеспечение 42,5 тыс. жителей. Финансирование госпрограммы развития дорожного хозяйства Калужской области составило 3,5 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета Калужской области на 2021 год с учетом внесенных в июне изменений запланировали в сумме 70,8 млрд рублей, объем расходов ожидается в сумме 75,2 млрд рублей, дефицит - 4,4 млрд рублей.

Как сообщалось, из-за различных ограничений, введенных в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, сокращение доходов бюджета Калужской области отметили уже по итогам первого квартала. К началу ноября произошло снижение поступлений от уплаты ряда налогов, так, сумма собранного налога на имущество организаций уменьшилась на 14%. К концу года, по данным пресс-службы, экономика региона адаптировалась к новым условиям, стала восстанавливаться налоговая база, доходы бюджета составили 78,6 млрд рублей, что на 3% ниже уровня 2019 года.

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