Доходы бюджета Калужской области выросли на 22% за шесть месяцев

ТАСС, 30 августа. Свыше 35,8 млрд рублей составила сумма доходов бюджета Калужской области за шесть месяцев 2021 года, что на 6,3 млрд рублей, или 22%, больше, чем было в аналогичный период 2020 года. Это связано с ростом налоговых поступлений, в том числе налогов на прибыль и имущество организаций, налога на доходы физических лиц, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Доходы регионального бюджета составили 35,809 млрд рублей, что на 6,375 млрд рублей, или на 22%, больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост сложился из налога на прибыль организаций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Расходы бюджета региона в первом полугодии превысили 32,5 мдрд рублей, большую часть которых - 27,3 млрд рублей - направили на финансирование социальных программ и программ, которые входят в состав национальных проектов. Так, на сферу образования выделили свыше 8,2 млрд рублей, на развитие системы здравоохранения - около 6,7 млрд рублей, более 1,2 млрд рублей - на лекарственное обеспечение 42,5 тыс. жителей. Финансирование госпрограммы развития дорожного хозяйства Калужской области составило 3,5 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета Калужской области на 2021 год с учетом внесенных в июне изменений запланировали в сумме 70,8 млрд рублей, объем расходов ожидается в сумме 75,2 млрд рублей, дефицит - 4,4 млрд рублей.

Как сообщалось, из-за различных ограничений, введенных в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, сокращение доходов бюджета Калужской области отметили уже по итогам первого квартала. К началу ноября произошло снижение поступлений от уплаты ряда налогов, так, сумма собранного налога на имущество организаций уменьшилась на 14%. К концу года, по данным пресс-службы, экономика региона адаптировалась к новым условиям, стала восстанавливаться налоговая база, доходы бюджета составили 78,6 млрд рублей, что на 3% ниже уровня 2019 года.