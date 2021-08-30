Тверская область получила около 650 млн рублей на ремонт дорог за счет снижения госдолга

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тверская область, которая вошла в число регионов снизивших объем государственного долга и не имеющих коммерческих кредитов, получила 650 млн рублей из федерального бюджета на инфраструктурные проекты. Эти средства будут направлены на ремонт дорог, сообщил в понедельник губернатор Игорь Руденя во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы сейчас получили 650 млн [рублей] дополнительно. <...> И мы сейчас успеваем, у нас есть проектная документация, уже в этом году увеличить объем дорожного ремонта", - сказал Руденя.

Он отметил, что в основном будет финансироваться ремонт опорной дорожной сети, всего в 2021 году планируется отремонтировать около 558 км дорог в регионе, не считая крупных мостов. "Большие средства, конечно, уходят на ремонт мостов. Есть программы отдельные, но мы понимаем, что мостовые переходы через реки, через Октябрьскую железную дорогу - это тоже наша работа. В текущем году, в октябре, открываем новый мост, Вышний Волочек, через Октябрьскую железную дорогу", - добавил Руденя.

По данным правительства Тверской области на 1 января, сумма государственного долга региона превышала 23,1 млрд рублей, из них около 7,5 млрд рублей были средства, полученные от коммерческих кредитных организаций. По данным уже на 1 июля, объем снизился до 15,6 млрд рублей, в его структуре бюджетные кредиты составляют 100%.