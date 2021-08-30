Газопровод между Тамбовом и Котовском ввели в эксплуатацию

ТАСС, 30 августа. Газопровод высокого давления Тамбов - Котовск, на строительство которого было направлено более 800 млн рублей, введен в эксплуатацию. Он будет подавать газ в том числе на участки индивидуальной жилой застройки и в индустриальный парк Котовска, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Тамбовской области.

"Исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Арсен Габуев и заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром межрегионгаз" Николай Головкин ввели в эксплуатацию газопровод высокого давления Тамбов - Котовск. Строительство газопровода началось в 2020 году по программе газификации регионов России ПАО "Газпром". Его протяженность превысила 20 км. Стоимость составила более 800 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, газопровод Тамбов - Котовск подает газ жителям микрорайона Новый Котовск, южной части Тамбова и поселка Строитель, а также в индустриальный парк "Котовск".

По данным пресс-службы, в Новом Котовске выделено 460 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе, участников боевых действий и многодетных семей, по поручению президента в рамках программы догазификации к этим домам газ будет подведен бесплатно.

Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021-2025 годов включает техническое перевооружение ГРС Жердевка, строительство шести газопроводов к объектам АПК, одиннадцати объектов газификации населения. Объем инвестиций составит около 2,1 млрд рублей, напомнили в пресс-службе.