Гибель сельхозкультур в Оренбуржье из-за засухи составила 13% от посевной площади

ОРЕНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Атмосферная и почвенная засухи стали причиной гибели сельскохозяйственных культур на площади свыше 570 тыс. га в Оренбургской области, что составляет 13% от посевной площади в регионе. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин.

"Часть урожая мы потеряли. <...> По оперативным данным, площадь гибели сельхозкультур составила порядка 571 тыс. га, это чуть более 13% от посевной площади. Общий ущерб составил 2 млрд 577 млн рублей. Количество пострадавших хозяйств - порядка 607", - сказал он.

На востоке области, как отметил Балыкин, осадки в последний раз были в апреле - мае. В других районах дожди за последние четыре месяца шли не намного чаще. Первый вице-губернатор напомнил, что в Оренбургской области ранее был введен режим чрезвычайной ситуации на части территории в 30 муниципальных образованиях из 42.

Правительство Оренбургской области, по словам Балыкина, уже направило ходатайство на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина о компенсации части затрат и оказании помощи сельхозтоваропроизводителям. Также ведется работа с представителями страховых компаний, где были застрахованы посевы, добавил первый вице-губернатор.

Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в Оренбургской области в 2021 году составила 2,5 млн га. На сегодняшний день, как уточнил Балыкин, завершается уборка яровых культур, уже обмолочено 90% полей, средняя урожайность - 7,8 ц/га. При этом Балыкин привел пример, что в некоторых районах урожайность едва превышает 2,1 ц/га, как, например, в Ясненском городском округе. По данным профильного министерства, годом ранее в Оренбуржье намолотили 2,9 млн тонн зерна при средней урожайности 17,6 ц/га.