Президенты Казахстана и Монголии выступят на пленарной сессии ВЭФ 3 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступят онлайн на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 3 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"3 сентября президент России выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в формате онлайн примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

Президент России Владимир Путин в этот день выступит на пленарной сессии лично, ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер также пообщается в режиме видео-конференц-связи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума, добавили в Кремле.