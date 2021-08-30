Рост ВРП на Кубани в первом полугодии составил более 10% и превысил допандемийный период

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Внутренний региональный продукт (ВРП) Краснодарского края по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 10,9%, что превышает показатель того же отчетного периода допандемийного 2019 года. Об этом заявил в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2019 году объем ВРП Краснодарского края составлял 2,6 трлн рублей. В 2020 году на фоне пандемии показатель снизился. Власти Краснодарского края ранее заявляли, что планируют вернуться к уровню ВРП допандемийного периода в 2021 году.

"Мы плавно, без турбулентности, выходили из ограничений. С марта этого года отмечаем рост экономики во всех отраслях. Рост ВРП края [в первом полугодии] - на 10,9%", - сообщил глава региона в ходе встречи с бизнес-сообществом с участием уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В администрации Краснодарского края ТАСС пояснили, что это выше на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Кондратьев добавил, что малому и среднему бизнесу были оказаны меры государственной поддержки на сумму порядка 30 млрд рублей, что составляет практически 10% всего бюджета края. Он уточнил, что на 1,5 млрд докапитализированы госфонды, которые оказывают поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, только льготных займов выдано на 1,9 млрд рублей.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что в 2020 году потери в санаторно-курортном секторе Краснодарского края составляли порядка 30%. "2021 год уже более позитивный, по некоторым секторам деятельности бизнес вышел на допандемийный уровень", - резюмировал Титов, призвав выстраивать прагматичную взвешенную политику в части ограничений.

С марта по июнь 2020 года в Краснодарском крае действовал режим карантина, было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты торговые центры, рынки. С апреля 2020 года начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер. На данный момент в регионе действует режим "Повышенной готовности".