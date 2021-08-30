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Приангарью выделили из бюджета РФ 450 млн рублей на реконструкцию моста и дороги на севере

На реконструкцию моста в Усть-Куте поступят 200 млн рублей, на ремонт участков дороги Братск - Усть-Илимск - 250 млн рублей

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Иркутской области 450 млн рублей на реконструкцию двух крупных дорожных объектов на севере региона: разрушенного ледоходом моста и дороги, соединяющей промышленные города Братск и Усть-Илимск. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

"Иркутская область получит 450 млн рублей. Средства будут направлены на два объекта. На реконструкцию моста в Усть-Куте поступят 200 млн рублей, на ремонт участков дороги Братск - Усть-Илимск - 250 млн рублей. <…> Распоряжение о выделении дополнительного финансирования на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в регионах страны подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Мост через реку Кута в Усть-Куте был разрушен ледоходом в 2013 году. Жителям, в том числе школьникам, приходится пользоваться другой дорогой, делая крюк длиной в несколько километров. Проектная документация на реконструкцию готова. В ближайшее время власти объявят конкурс для поиска подрядчика. Работы рассчитаны на два года. Общая стоимость реконструкции составляет 400 млн рублей с учетом софинансирования из областного бюджета.

На трассе Братск - Усть-Илимск отремонтируют два участка общей протяженностью 26,2 км. Первый - длиной 10,7 км - отремонтируют в 2021 году, второй - в 2022-м. Общая стоимость работ - 582,5 млн рублей. Часть средств выделят из бюджета региона. Трасса протяженностью 282 км соединяет крупные промышленные города области, дорожное полотно на ней изношено, что вызывает много жалоб от жителей.

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РоссияИркутская область
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