Самые высокие средние ипотечные ставки в июле наблюдались в Ингушетии, Севастополе, Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Наиболее высокие средние ставки по выданным в июле ипотечных кредитам среди регионов России зафиксированы в республике Ингушетия (8,86%), Севастополе (8,26%) и Москве (8,11%), следует из статистики Банка России.

В целом по России средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем на 0,6 п. п. и достигла 7,67%. Это максимальный показатель с апреля 2020 года.

В частности, в Москве средняя ставка за месяц выросла на 0,87 п. п., до 8,11%, в Севастополе - на 0,66 п. п., до 8,26% и в Ингушетии - на 0,31 п. п., до 8,86%. Также, по данным ЦБ, средняя ставка по выданным в Московской области ипотечным кредитам выросла на 0,74 п. п., до 7,96% в июле по сравнению с июнем, в Санкт-Петербурге - на 0,96 п. п., до 7,7%, в Ленинградской области - на 0,78 п. п., до 7,69%.

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программу продлили еще на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальную ставка по программе повысили с 6,5% до 7%, а сумму кредита уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В свою очередь, наиболее низкие средние ставки по выданным кредитам наблюдаются в регионах Дальнего Востока, где действует специальная льготная ипотечная программа. Так, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых. По статистике ЦБ, в июле средневзвешенные ставки по ипотеке находились на уровне 6,02% в Сахалинской области, 6,47% - в Приморском крае и 6,59% - в Республике Саха (Якутия).

Банк России также отмечает, что в июле в Москве выдали 9,5 тыс. ипотечных кредитов на 61,9 млрд рублей, что на 26,8% меньше показателя июня 2021 года по количеству и 26,6% - по объему. В Санкт-Петербурге выдано чуть более 6 тыс. ипотек на 25,48 млрд рублей, что на 25,4% меньше, чем в июне, по количеству и на 27,3% - по объему.