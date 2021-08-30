Аэропорт Владивостока примет более 50 рейсов бизнес-авиации с гостями и участниками ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток готов принимать гостей и участников Восточного экономического форума (ВЭФ), здесь ожидается прибытие более 50 рейсов бизнес-авиации, сообщил в понедельник оргкомитет форума.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о готовности к обслуживанию гостей и участников VI Восточного экономического форума. При поддержке Фонда Росконгресс в воздушной гавани Приморья проведены все необходимые мероприятия - работают пункты аккредитации делегатов форума и группы волонтеров. В этом году на форум ожидается около 4 тыс. гостей. На сегодняшний день на прибытие заявлено более 50 рейсов бизнес-авиации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участие подтвердили делегаты из Республики Корея, США, Франции, Японии и других стран. Встречать гостей и участников форума будут с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, а также Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы.

"При поддержке фонда "Росконгресс" для удобства гостей и участников форума в терминале начали работать аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, а также размещена вся необходимая навигация. С целью повышения качества обслуживания для участников форума организована работа волонтеров", - говорится в сообщении. В период проведения форума все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме.

Всего в организации форума задействованы более 8,5 тыс. человек, включая работников транспорта, гостиниц, организаций общепита, медицинских работников, сотрудников силовых структур, волонтеров, сообщила пресс-служба правительства Приморья. "Как сообщили в Минздраве Приморского края, 74% лиц, задействованных в организации мероприятий Восточного экономического форума, прошли вакцинацию от COVID-19, 19% иммунизированы, так как ранее перенесли заболевание", - сообщила пресс-служба.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.