Крупнейший инвестор Rolls-Royce выступил за обновление совета директоров компании

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Крупнейший инвестор Rolls-Royce - американская инвестиционная компания Causeway Capital Management выступила за обновление совета директоров британской компании, выходящей из худших спадов в истории авиаотрасли. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Такое мнение высказал Джонатан Энг, директор калифорнийской компании, управляющей активами на сумму около $47 млрд. "Я действительно считаю, что правление [Rolls-Royce] нуждается в свежем мышлении. Компания сталкивается с некоторыми проблемами", - сказал Энг изданию британских деловых кругов. По его словам, нынешний совет "хорош для того, что было", но сейчас настало время пересмотреть его структуру.

"Я буду спрашивать [Аниту Фрю], есть ли у нас сейчас нужные люди, которые будут задавать вопросы, когда возникают неприятные ситуации, потому что они будут возникать", - отметил он.

Фрю - первая женщина на посту председателя правления Rolls-Royce в истории компании, и она займет этот пост 1 октября, сменив уходящего на пенсию Яна Дэвиса.

Энг также сказал, что хотел бы, чтобы британцы рассмотрели в ближайшие три года свои перспективы в области энергосистем. "Одним ударом они могут стать аэрокосмической и оборонной компанией и могут решить проблему с балансом", - добавил Энг.

Rolls-Royce, в свою очередь, заявила, что регулярно проверяет "эффективность, состав и набор навыков" совета директоров, используя "советы независимых [экспертов] и сравнительный анализ", а также занимается "надежным планированием преемственности".

Трудности Rolls-Royce

Кризисная ситуация в связи с пандемией коронавируса привела к резкому падению производства на предприятиях Rolls-Royce. Компания объявила о первой за ее историю приостановке работы предприятий по производству авиационных двигателей, что стало следствием сокращения числа мировых авиаперевозок. В октябре прошлого года Rolls-Royce отчиталась о рекордных потерях в первом полугодии 2020 года - 5,4 млрд фунтов стерлингов (свыше $7,4 млрд) до вычета налогов.

Также компания планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть более 15% общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии и экономить ежегодно 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд).