Объем кешбэка за онлайн-оплату ЖКУ в Подмосковье увеличился почти в четыре раза за месяц

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объем кешбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Подмосковье через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир" увеличился почти в четыре раза в августе и составил 5,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Только за этот месяц объем коммунального кешбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг картой "Мир" увеличился почти в 4 раза и составил 5,3 млн рублей. Кешбэк уже смогли получить более 64 тыс. подмосковных жителей", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Кешбэк можно получить за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему "Мир" в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении единого информационно-расчетного центра МособлЕИРЦ. Такая возможность для жителей Подмосковья стала возможна в начале июля.

Помимо этого, граждане по специальной программе "Коммунальный бонус" могут получить баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги за оплату ЖКУ через удаленные онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.

"Программа "Коммунальный бонус" стартовала в мае этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и пользуется большой популярностью у подмосковных жителей. Число участников "Коммунального бонуса" за последний месяц существенно выросло, почти на 50 тыс. человек, и теперь составляет более 170 тыс. пользователей, все они активно пользуются всеми преференциями программы: бонусными купонами, скидками и промокодами", - добавил Хромушин.