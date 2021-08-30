ТМХ рассматривает покупку активов в России и за рубежом в сфере энергетики

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассматривает приобретение активов в России и за рубежом с целью развития компетенций в сфере энергетики. Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

"Мы точно понимаем перспективное направление развития созданной компании "ТМХ Энергетические решения", и я вижу перспективу развития именно однокомпонентного производства. <…> Это водородная тематика, это связано с двигателями, накопителями", - отметил Липа.

"Нет, не только внутри страны", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли ТМХ приобретение активов только внутри РФ для развития энергетического направления деятельности компании.

Липа добавил, что холдинг планирует развивать и уже входящие в ТМХ предприятия - "Коломенский завод" и "Пензадизельмаш".

"У нее [пензенской площадки] нет собственного рынка, она полностью green field и готова к производству. Рассчитываем организовать для нее поставщиков", - заключил он.

Кроме того, ТМХ открыл инжиниринговый центр в Мюнхене.

"И мы начали активное развитие профессиональных специалистов по проектированию двигателей, совместное, российско-германское. Есть еще один шаг, над которым мы сейчас размышляем, делать его или нет - посмотрим", - заключил Липа.

"Трансмашхолдинг" - производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта, компания предлагает услуги от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. ТМХ имеет международные подразделения в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане.